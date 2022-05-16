На заправках Shell приостановлена продажа топлива, кафе и магазины пока работают

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Автозаправочные станции англо-голландской Shell, заявившей о намерении поэтапно отказаться от всех российских углеводородов и заключившей соглашение о продаже сбытового бизнеса "ЛУКОЙЛу", начинают закрываться, сообщают корреспонденты "Интерфакса".

На АЗС размещено уведомление о временном закрытии топливораздаточных колонок с 15 мая и прекращении с 20 мая 2022 года программы лояльности Shell ClubSmart. У ее участников была возможность накапливать баллы до 13 мая включительно, воспользоваться баллами можно до 20 мая. "После 20 мая списать накопленные баллы будет невозможно", - говорится в сообщении.

В Shell "Интерфаксу" подтвердили, что "на станциях, входящих в периметр сделки с "ЛУКОЙЛом", полностью приостановлена продажа топлива, а магазины и кафе пока продолжают работу". В "ЛУКОЙЛе" не удалось получить комментарий по теме.

Продажа российского бизнеса Shell

12 мая "ЛУКОЙЛ" и Shell объявили о подписании соглашения, согласно которому российская НК купит 100% доли в ООО "Шелл нефть". Активы компании включают 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области. Сделка будет завершена после получения согласования Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Предполагалось, что работа АЗС будет приостановлена в середине мая для обеспечения необходимых условий для продажи и транзита операционных систем. При этом в течение года после завершения сделки "ЛУКОЙЛ" должен будет провести ребрендинг АЗС.

"В рамках данной сделки более 350 работников ООО "Шелл нефть" сохранят трудовые отношения с новым собственником", - говорил Хайберт Вигевено, директор сегмента downstream Shell.

Розничная сеть "Шелл нефть" состоит из 240 АЗС, принадлежащих "Шелл", 171 площадок, принадлежащих дилерам (и 19 АЗС, не охватываемых сделкой с "ЛУКОЙЛом").

В 2012 году Shell запустила в Торжке завод по производству смазочных масел. В прошлом году было объявлено о планах по увеличению мощности предприятия с 200 млн до 300 млн литров смазочных материалов в год.

Сумму сделки компании не раскрывают. В I квартале 2022 года Shell списала расходы по активам в России, в том числе по маркетинговым активам "Шелл нефть".

"Shell оценила возможность возмещения балансовой стоимости "Шелл нефть", что привело к обесценению внеоборотных активов в размере $358 млн и другим расходам в размере $236 млн", - сообщала компания в отчете за I квартал 2022 года.