Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:52

Нефть продолжает дешеветь на статданных из КНР

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются на фоне слабых статданных из Китая, подстегнувших опасения относительно спроса на топливо во второй по величине экономике мира.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:22 подешевели на $1,3 (1,17%) - до $110,25 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $1,15 (1,04%) - до $109,34 за баррель.

ЭкономикаНа заправках Shell приостановлена продажа топлива, кафе и магазины пока работаютЧитать подробнее

Согласно статданным, опубликованным в понедельник, промпроизводство в Китае в апреле снизилось впервые с марта 2020 года на фоне карантинных мер, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Объем промпроизводства уменьшился на 2,9% в годовом выражении после роста на 5% в марте.

Тем временем розничные продажи в стране в прошлом месяце рухнули на 11,1% в годовом выражении при ожидавшемся падении на 6,1%. Апрельское сокращение розничных продаж стало максимальным с марта 2020 года.

"На нефтяном рынке не наблюдается четкого тренда", - написала аналитик Commerzbank AG Барбара Ламбрехт. Снижение цен в понедельник объясняется главным образом китайской экономической статистикой, добавила она.

нефть Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк покинет руководитель корпоративно-инвестиционного блока Андрей Шеметов

Сбербанк покинет руководитель корпоративно-инвестиционного блока Андрей Шеметов

"Газпром" в начале мая нарастил поставки в РФ на 6% из-за холодов

"Газпром" в начале мая нарастил поставки в РФ на 6% из-за холодов

НЛМК получил разрешение на сохранение листинга на Лондонской бирже

НЛМК получил разрешение на сохранение листинга на Лондонской бирже

McDonald's уйдет с российского рынка

Отсрочку уплаты утильсбора в РФ расширили на всех автопроизводителей со СПИК

Отсрочку уплаты утильсбора в РФ расширили на всех автопроизводителей со СПИК

"Ъ" узнал о продаже российского бизнеса Reebok турецкому холдингу FLO Retailing

"Ъ" узнал о продаже российского бизнеса Reebok турецкому холдингу FLO Retailing

"Детский мир" в I квартале получил 517 млн рублей чистого убытка

"Детский мир" в I квартале получил 517 млн рублей чистого убытка

Заявка на транзит газа РФ через Украину в понедельник стала минимальной с января

Российские активы группы Renault перешли в собственность государства

Российские активы группы Renault перешли в собственность государства

Германия откажется от закупок российской нефти до конца года независимо от решения ЕС

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });