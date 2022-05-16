Нефть продолжает дешеветь на статданных из КНР

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются на фоне слабых статданных из Китая, подстегнувших опасения относительно спроса на топливо во второй по величине экономике мира.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:22 подешевели на $1,3 (1,17%) - до $110,25 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $1,15 (1,04%) - до $109,34 за баррель.

Согласно статданным, опубликованным в понедельник, промпроизводство в Китае в апреле снизилось впервые с марта 2020 года на фоне карантинных мер, введенных для сдерживания распространения COVID-19. Объем промпроизводства уменьшился на 2,9% в годовом выражении после роста на 5% в марте.

Тем временем розничные продажи в стране в прошлом месяце рухнули на 11,1% в годовом выражении при ожидавшемся падении на 6,1%. Апрельское сокращение розничных продаж стало максимальным с марта 2020 года.

"На нефтяном рынке не наблюдается четкого тренда", - написала аналитик Commerzbank AG Барбара Ламбрехт. Снижение цен в понедельник объясняется главным образом китайской экономической статистикой, добавила она.