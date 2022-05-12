"ЛУКОЙЛ" приобретет 411 АЗС Shell в РФ и маслозавод в Торжке

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - ПАО "ЛУКОЙЛ" подписало соглашение с дочерними обществами Shell plc о приобретении 100%-ной доли в ООО "Шелл нефть", занимающейся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России, сообщила российская НК.

Активы компании включают 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах РФ, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области. Сделка будет завершена после получения согласования Федеральной антимонопольной службы (ФАС), уточняет компания.

"Приобретение высококачественного бизнеса компании Shell в России полностью соответствует стратегии "ЛУКОЙЛа" по развитию приоритетных каналов сбыта, включая розничную сеть, а также развитию бизнеса смазочных материалов", - отметил Максим Дондэ, вице-президент по реализации нефтепродуктов "ЛУКОЙЛа".

"Нашим ключевым приоритетом является благополучие наших сотрудников. В рамках данной сделки более 350 работников ООО "Шелл нефть" сохранят трудовые отношения с новым собственником", - сказал Хайберт Вигевено, директор сегмента downstream Shell.

Соглашение с "ЛУКОЙЛом" последовало за объявлением Shell в начале марта о намерении поэтапно отказаться от всех российских углеводородов, уточняет иностранная компания в своем сообщении. Ожидается, что продажа будет завершена в конце этого года при условии одобрения регулирующими органами.

ООО "Шелл нефть" принадлежит Shell Overseas Investments BV и BV Dordtsche Petroleum Maatschappij.

Розничная сеть "Шелл нефть" состоит из 240 АЗС, принадлежащих "Шелл", 171 площадок, принадлежащих дилерам (и 19 АЗС, не охватываемых данной сделкой с "ЛУКОЙЛом").

В 2012 году Shell запустила в Торжке завод по производству смазочных масел. В прошлом году было объявлено о планах по увеличению мощности предприятия с 200 млн до 300 млн литров смазочных материалов в год.

Сумму сделки компании не раскрывают. В I квартале 2022 года Shell списала расходы по активам в России, в том числе по маркетинговым активам "Шелл нефть". "Shell оценила возможность возмещения балансовой стоимости "Шелл нефть", что привело к обесценению внеоборотных активов в размере $358 млн и другим расходам в размере $236 млн", - сообщала компания в отчете за I квартал 2022 года.