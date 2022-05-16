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Директором завода "Москвич" стал замглавы столичного департамента транспорта

Директором завода "Москвич" стал замглавы столичного департамента транспорта
Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Замглавы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин назначен директором московского автомобильного завода, который группа Renault передала правительству города, сообщили в ведомстве.

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"Директором московского автомобильного завода "Москвич" стал Дмитрий Пронин. До этого Пронин занимал руководящие посты 10 лет в транспортном комплексе Москвы и имеет опыт работы в автомобильном отрасли", - говорится в сообщении.

В понедельник мэр столицы Сергей Собянин сообщил о передаче автозавода правительству города. Здесь планируют возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич".

Пронин работал в транспортном комплексе московского правительства с 2012 года. В качестве заместителя руководителя департамента координировал развитие таксомоторных перевозок, закупку транспортных средств для городских нужд, а также работу по созданию безбарьерной среды.

Москвич Renault Дмитрий Пронин
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