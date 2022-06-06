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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Бывший московский завод Renault переименован в "Москвич"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Бывший российский автозавод французского концерна Renault, переданный в управление Москве в мае текущего года, переименован из ЗАО "Рено Россия" в АО "Московский автомобильный завод "Москвич", следует из данных ЕГРЮЛ.

Соответствующие изменения в реестр были внесены 3 июня. Этим же днем датирована официальная смена руководителя - с Яна Птачека из структуры Renault на Дмитрий Пронина, пришедшего на должность с поста замглавы московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Москвичом" через ООО "Центр развития технологий" на 100% владеет АО "Особая экономическая зона "Зеленоград", единолично контролируемая столичным департаментом городского имущества.

Как сообщалось, после начала военной операции на территории Украины Renault заявила о прекращении производства и поставок автомобилей в РФ. Концерн передал контролирующую долю (68%) в "АвтоВАЗе" в управление ФГУП "НАМИ" с опционом обратного выкупа в течение 6 лет, а 100% бывшего ЗАО "Рено Россия" (ранее - "Автофрамос") в собственность Москвы.

Власти города заявляли о планах наладить на освободившемся автозаводе производство автомобилей под брендом "Москвич" при участии "КАМАЗа" в подготовке проекта. "Ведомости", ссылаясь на свои источники, писали, что отверточную сборку на заводе с последующим углублением локализации может начать партнер "КАМАЗа" по проекту малотоннажника "Компас" - китайская компания JAC.

Столичный Дептранс заявлял, что принятие автозавода на баланс города позволит сохранить коллектив из 3,8 тыс. сотрудников и обеспечить работой около 40 тыс. производителей автомобильных комплектующих по России.

Renault
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