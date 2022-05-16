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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:14

Eni пока не открывала счета в Газпромбанке, но рассматривает эту возможность

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Итальянская Eni изучает возможность открытия счетов в Газпромбанке в евро и рублях для оплаты получаемого из РФ газа, сообщает в понедельник газета Il Sole 24 Ore.

"Eni рассматривает вопрос о начале действий, необходимых для открытия счетов в евро и рублях, чтобы платить за газ России, не нарушая контракты с "Газпромом", - пишет издание со ссылкой на источники.

В свою очередь, представитель компании пояснил, что пока Eni еще не открыла такие счета. "Итальянская компания, видимо, будет тянуть до последнего, на случай публикации нормативных документов институтами ЕС", - полагает газета.

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Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

Для этого в уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, а Газпромбанк продает ее на Московской бирже и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным. Если это условие не будет соблюдено, поставки прекращаются.

Eni Газпромбанк
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