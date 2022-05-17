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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

Маск заявил о начавшейся в США рецессии длительностью 12-18 месяцев

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Миллиардер Илон Маск, глава компании Tesla Inc, считает, что в экономике США уже началась рецессия, которая может продлиться от 12 до 18 месяцев, пишет агентство Bloomberg.

"Такие вещи проходят, и потом снова начнется экономический рост, - сказал Маск в ходе мероприятия All-In Summit. - Условия, вероятно, будут трудными в течение года или может быть 12-18 месяцев".

Оценка Маска противоречит ожиданиям Федрезерва и прогнозам опрошенных Bloomberg экономистов. В январе-марте ВВП США сократился на 1,4%, однако спад вызван главным образом рекордным дефицитом внешнеторгового баланса. В текущем квартале ожидается рост американской экономики примерно на 1,8%, свидетельствует оценка Федерального резервного банка Атланты.

Составленный Bloomberg консенсус-прогноз предполагает, что вероятность рецессии в США в ближайший год составляет около 30%.

В ответ на вопрос об инфляции Маск сказал, что причина рекордного роста потребительских цен кроется в увеличении денежной массы.

"Реальная причина инфляции состоит в том, что правительство напечатало тучу новых денег. Это довольно просто", - отметил предприниматель.

Илон Маск США
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