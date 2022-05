Berkshire Hathaway нарастила доли в Paramount, Citigroup и GM, продала акции Verizon

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Инвестиционная компания миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. раскрыла информацию о своих инвестициях в первом квартале 2022 года, их объем превысил $51 млрд.

В документах для Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США говорится, что Berkshire увеличила свои пакеты акций в банке Citigroup Inc., финансовой Ally Financial Inc., медиакомпании Paramount Global, страховой Markel Corp., химической Celanese Corp. и дистрибьюторе медикаментов McKesson Corp.

Кроме того, Berkshire приобрела 2 млн акций General Motors Co., увеличив долю в автопроизводителе до 62 млн бумаг.

После этих инвестиций объем средств на счетах компании сократился до $106 млрд с $147 млрд.

В документах для SEC не уточняется, какие инвестиции осуществил сам Баффет, а какие - два других инвестиционных управляющих Berkshire. Баффет, как правило, занимается более крупными инвестициями, превышающими $1 млрд, включая доли Berkshire в Apple Inc., Bank of America Corp. и Coca-Cola Co., пишет Associated Press.

Баффет уже рассказал о наиболее крупных инвестициях Berkshire на ежегодном собрании акционеров компании: он вложился в покупку бумаг нефтяных Chevron Corp. и Occidential Petroleum Corp., а также производителя персональных компьютеров и принтеров HP Inc. в первом квартале и приобрел еще почти 4 млн акций Apple Inc.

Документы для SEC также показали, что Berkshire продолжила покупать бумаги Occidental Petroleum после завершения первого квартала, и теперь инвесткомпании принадлежит в Occidental Petroleum больше 15%.

За этот же период Berkshire продала акции на сумму почти $10 млрд, в том числе сократив вложения в продовольственную Kroger Co. и телекоммуникационную Verizon Communications Inc. Были также реализованы бумаги производителей лекарств Abbvie Inc. и Bristol Myers Squibb Co.