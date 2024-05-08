Главные "бенефициары" пандемии с конца 2020 г. потеряли $1,5 трлн капитализации

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Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Пятьдесят компаний, выигравших больше всех от пандемии коронавируса, потеряли около $1,5 трлн, или более трети, рыночной стоимости с конца 2020 года, подсчитала Financial Times.

Для этого списка отбирались компании с капитализацией более $10 млрд и самым значительным ростом котировок акций в 2020 году.

В число наиболее подешевевших компаний вошла американская Zoom Video Communications, разработчик программного обеспечения для видео-конференц-связи. С конца 2020 года, в котором ее бумаги взлетели в цене более чем в пять раз, она потеряла более $77 млрд, или порядка 80%, рыночной стоимости.

Котировки акций RingCentral Inc. из сферы облачных коммуникаций рухнули за тот же период примерно в десять раз.

Производитель спортивных тренажеров для самостоятельных тренировок Peloton Interactive потерял около $43 млрд, или свыше 97%, капитализации.

Tesla, чьи акции подорожали в 2020 году сильнее всех - почти в девять раз, сократила рыночную стоимость до $589 млрд с $669 млрд.

Цена бумаг сингапурской интернет-компании Sea, работающей в сферах гейминга, электронной торговли и цифровых платежей, снизилась более чем на 60% после роста капитализации в 2020 году до $102 млрд с $19 млрд.

Другие представители сферы интернет-торговли, включая Shopify, JD.com Inc. и Chewy, также понесли значительные потери.