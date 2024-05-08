Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:04

СД девелопера "Самолет" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

СД девелопера "Самолет" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год
Фото: Семен Лиходеев/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров девелопера "Самолет" рекомендует акционерам принять на годовом собрании решение прибыль по итогам 2023 года не распределять и дивиденды не выплачивать, сообщила компания.

Годовое собрание акционеров "Самолета" назначено на 13 июня. Лица, имеющие право на участие в собрании, будут определяться по состоянию на 19 мая.

Финальные дивиденды за 2022 год "Самолет" также не выплачивал. Однако по итогам I квартала 2022 года компания выплатила 41 рубль на акцию на общую сумму 2,5 млрд рублей, еще столько же - за I полугодие. И в качестве альтернативы дивидендам "Самолет" с мая по декабрь прошлого года проводил buyback. На протяжении 2024 года также действует программа обратного выкупа акций.

ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в РФ. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на МосБирже с осени 2020 года.

Самолет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Главные "бенефициары" пандемии с конца 2020 г. потеряли $1,5 трлн капитализации

Главные "бенефициары" пандемии с конца 2020 г. потеряли $1,5 трлн капитализации

Группа ВТБ завершила присоединение НПФ "Открытие"

Выставка-форум "Россия"

Белоусов ожидает, что ключевая ставка ЦБ РФ к 2027 году снизится до 6-7%

Белоусов ожидает, что ключевая ставка ЦБ РФ к 2027 году снизится до 6-7%

Китай резко поднял тарифы на прямые ж/д перевозки в Россию и Белоруссию

Китай резко поднял тарифы на прямые ж/д перевозки в Россию и Белоруссию

Французский Alstom продал долю в "Трансмашхолдинге" за 75 млн евро

Французский Alstom продал долю в "Трансмашхолдинге" за 75 млн евро

Рынки акций Европы резко выросли на квартальных отчетах

Рынки акций Европы резко выросли на квартальных отчетах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });