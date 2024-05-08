СД девелопера "Самолет" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

Фото: Семен Лиходеев/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров девелопера "Самолет" рекомендует акционерам принять на годовом собрании решение прибыль по итогам 2023 года не распределять и дивиденды не выплачивать, сообщила компания.

Годовое собрание акционеров "Самолета" назначено на 13 июня. Лица, имеющие право на участие в собрании, будут определяться по состоянию на 19 мая.

Финальные дивиденды за 2022 год "Самолет" также не выплачивал. Однако по итогам I квартала 2022 года компания выплатила 41 рубль на акцию на общую сумму 2,5 млрд рублей, еще столько же - за I полугодие. И в качестве альтернативы дивидендам "Самолет" с мая по декабрь прошлого года проводил buyback. На протяжении 2024 года также действует программа обратного выкупа акций.

ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в РФ. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на МосБирже с осени 2020 года.