Итальянская Eni откроет счета в ГПБ без принятия поправок к контракту

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Итальянская Eni начала процесс открытия расчетных счетов типа "K" в Газпромбанке, сообщили в компании.

Речь идет о двух счетах - один в евро, второй в рублях. Компания пошла на такой шаг в качестве меры предосторожности, так как крайние сроки оплаты поставок газа наступят ближайшие несколько дней, уточнила Eni.

"Это следует из одностороннего требования ООО "Газпром экспорт" о внесении изменений в действующие договоры между сторонами в соответствии с новым порядком расчетов за газ, установленным Российской Федерацией", - отмечается в релизе.

Eni отклонила эти поправки, но собирается временно открыть два счета без ущерба для своих договорных прав, которые по-прежнему предусматривают оплату в евро.

"Любые возможные риски или расходы, связанные с этой новой процедурой оплаты, будут возложены на "Газпром экспорт", - заявляет итальянская сторона.

Eni отмечает, что ООО "Газпром экспорт" и соответствующие российские федеральные органы подтвердили, что: выставление счетов и оплата по-прежнему будут производиться в евро; что агент клиринга на Московской бирже, осуществит конвертацию в рубли в течение 48 часов без какого-либо участия Центрального банка России; и в случае каких-либо задержек или технической невозможности своевременно завершить конверсию это не повлияет на поставки.

По мнению Eni, "новая процедура должна быть нейтральной как с точки зрения затрат, так и с точки зрения риска, и не должна быть несовместима с существующими санкциями".

В дальнейшем, в случае отсутствия полных, исчерпывающих и обоснованных договором ответов со стороны ООО "Газпром экспорт" Eni инициирует международный арбитраж на основе шведского права (в соответствии с действующими договорами) для разрешения неопределенности в отношении изменений, вносимых новым порядком оплаты и правильного распределения затрат и рисков, отмечается в релизе.

Eni также подтвердила, что, если в дальнейшем торговля газом подпадет под санкции, она намерена им следовать.

Ранее Еврокомиссия высказалась против открытия компаниями рублевых счетов для оплаты газа из РФ - в рамках соблюдения антироссийских санкций ЕС.

Италия является третьим по объему экспортным рынком "Газпрома" после Германии и Турции. В 2021 году, по данным ФТС России, поставки составили 18,445 млрд куб. м.

Новая схема оплаты российского газа

Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

Для этого в уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, а Газпромбанк продает ее на Московской бирже и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным. Если это условие не будет соблюдено, поставки прекращаются.

Польша и Болгария в связи с отказом принять новую систему расчетов уже утратили возможность получения российского газа.