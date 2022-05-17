Еврокомиссия не советует компаниям открывать рублевые счета для оплаты газа из РФ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Компании из ЕС, покупая газ из России, должны расплачиваться в долларах и евро, а не открывать рублевые счета, заявил во вторник представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Это не входит в те рекомендации, которые мы давали странам ЕС по поводу соблюдения санкций", - приводит Bloomberg его ответ на вопрос журналиста о допустимости открытия рублевых счетов.

Мамер подчеркнул, что с точки зрения Еврокомиссии, компании могут открывать счета в Газпромбанке в евро и долларах, использовать их для оплаты газа и объявлять свои обязательства выполненными, как только перечислят средства именно в этой валюте.

Журналистов на брифинге интересовал вопрос, почему в очередном документе Еврокомиссии, призванном разъяснить запрет Брюсселя европейским предприятиям оплачивать в рублях импорт в ЕС российского газа, ничего не сказано об открытии второго счета в рублях в Газпромбанке.

По словам Мамера, из рекомендаций явно следует, что открытие второго счета в рублях выходило бы за рамки разрешенных действий. "Мы говорим, что разрешено. То, что выходит за пределы этого, не разрешено, несовместимо с санкциями. (...) Целью сделанных рекомендаций было объяснить, что можно делать", - повторил представитель ЕК.

На вопрос, какие меры будут приняты к предприятиям, которые не станут соблюдать этих установок, Мамер ответил, что решения по санкциям принималось государствами-членами, и соблюдение входит в их ответственность.

Вопрос, какие меры могут быть приняты к государствам-членам, если они не будут обеспечивать соблюдение санкций, он назвал гипотетическим, сказав, что не может предвосхищать решений по событиям, которые еще не произошли.

В понедельник газета Il Sole 24 Ore сообщила, что страны ЕС придерживаются разных позиций в том, что касается предложенного Россией механизма по оплате поставок газа в рублях.

"Этот вопрос внес раздор среди членов ЕС. Италия, ФРГ, Франция, Венгрия согласны на предложенный вариант... Однако есть и такие страны, как, например, Польша, Нидерланды, страны Балтии, которые выступают против механизма", - говорится в статье.

По мнению противников нового механизма, необходимо жестко следовать оценкам ЕС и в частности - словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что "расплачиваться в рублях - означает нарушать режим санкций".

При этом газета подчеркивает, что оплату в рублях уже "проводили многие, в том числе - и в Берлине". Она также напоминает, что премьер Италии Марио Драги заявлял, что не видит прямого запрета от ЕС на оплату газа в рублях.

Рекомендации ЕК по поводу покупки российского газа

Ранее в Европейской комиссии распространили очередные рекомендации по поводу покупки российского газа, в которых поясняют, как это делать в условиях санкций.

"Еврокомиссия заявила, что импортеры из ЕС могут продолжать платить за российский газ, не нарушая санкции против Москвы", - сообщало в понедельник агентство Bloomberg.

По информации агентства, в рекомендациях говорится, что санкции не запрещают открывать счет в банке, "который отвечает за получение денег в обмен на поставки газа". Bloomberg поясняет, что, таким образом, компании, по мнению Брюсселя, могут открывать счета в Газпромбанке для оплаты поставок газа. "Однако нет пояснений по поводу требования Москвы открыть и второй, счет - в рублях", - говорится в сообщении агентства.

При этом Еврокомиссия исходит из того, что европейские компании должны считать свои обязательства выполненными после перечисления российской стороне долларов и евро, то есть - не дожидаясь их перевода в рубли.

Новая схема оплаты

Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

Для этого в уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, а Газпромбанк продает ее на Московской бирже и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным. Если это условие не будет соблюдено, поставки прекращаются.