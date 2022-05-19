Власти Италии допустили отказ от газа РФ во второй половине 2024 года

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Итальянский премьер Марио Драги заявил в четверг, что Италия, по всей видимости, будет способна обойтись без российского газа не ранее второй половины 2024 года.

"Оценки правительства показывают, что мы сможем стать независимыми от российского газа во второй половине 2024 года", - приводит ANSA слова премьера, выступавшего перед верхней палатой итальянского парламента.

Он заверил, что эффект постепенного отказа Италии от российского газа проявится уже в конце 2022 года.

ANSA напоминает, что 40% импортируемого Италией газа поступает из РФ. Однако Рим в рамках снижения зависимости от российского газа достиг соглашений с Алжиром, Анголой и Республикой Конго о наращивании поставок газа из этих стран.

Италия является третьим по объему экспортным рынком "Газпрома" после Германии и Турции. В 2021 году, по данным ФТС России, поставки составили 18,445 млрд куб. м.

Новая схема оплаты российского газа

Президент РФ Владимир Путин 31 марта подписал указ № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

Польша и Болгария в связи с отказом принять новую систему расчетов уже утратили возможность получения российского газа

В свою очередь итальянская компания Eni начала процесс открытия двух расчетных счетов типа "K" в Газпромбанке (один в евро, второй в рублях) в качестве меры предосторожности, так как крайние сроки оплаты поставок газа наступят в ближайшие несколько дней, сообщила Eni.

"Это следует из одностороннего требования ООО "Газпром экспорт" о внесении изменений в действующие договоры между сторонами в соответствии с новым порядком расчетов за газ, установленным Российской Федерацией", - отмечалось в ее релизе.