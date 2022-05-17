Газпром построил 93% "Силы Сибири" от Ковыкты до Чаянды

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" построил более 93% участка газопровода "Сила Сибири" от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения, сообщила компания по итогам встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Как сообщалось, Ковыктинское месторождение в Иркутской области вслед за Чаяндинским в Якутии станет источником поставок газа в Китай по магистрали "Сила Сибири". Начало поставок ковыктинского газа намерено на конец 2022 года.

Отдельное внимание было уделено ходу создания Иркутского центра газодобычи. Отмечено, что обустройство базового для этого центра Ковыктинского месторождения идет по намеченному графику. В настоящее время "Газпром" продолжает строительство эксплуатационных скважин, монтаж металлоконструкций и сварку трубопроводов. Строительная готовность первоочередной установки комплексной подготовки газа (УКПГ-2) - более 70%. Здесь уже смонтировано основное крупногабаритное оборудование, в том числе необходимое для стабилизации газового конденсата. Продолжается сооружение УКПГ-3.

"В завершающей стадии находится строительство участка газопровода "Сила Сибири" от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения в Якутии: сварено, уложено и засыпано около 793 км линейной части - более 93% протяженности. В том числе работы на территории Иркутской области выполнены на 98%", - пишет "Газпром".

Еще одной темой встречи стала реализация программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Документ предусматривает подведение газовых сетей к потребителям Жигаловского района.

"В настоящее время стороны прорабатывают возможности строительства газотранспортной инфраструктуры для увеличения числа газифицируемых районов. Кроме того, компания и регион ведут сбор заявок на догазификацию - подведение сетевого газа к границам негазифицированных домовладений в уже газифицированных населенных пунктах. В настоящее время в Иркутской области такая возможность доступна потребителям г. Братска", - сообщается в релизе.

В 2007-2009 годах "Газпром" построил магистральный газопровод к Братску, межпоселковые газопроводы к поселкам Зяба и Гидростроитель. В сентябре 2021 года "Газпром" и Иркутская область подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на период 2021-2025 годов. Инвестиции "Газпрома" предусмотрены в объеме 20,6 млрд руб.