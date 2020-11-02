"Газпром" начал строительство отрезка "Ковыкта-Чаянда" газопровода "Сила Сибири"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Второй этап строительства газопровода "Сила Сибири" – на участке от Ковыктинского до Чаяндинского месторождения – начался в сентябре, сообщает корпоративная газета ООО "Газпром инвест".

"В настоящее время подрядные организации перешли в стадию реализации строительно-монтажных работ. Ведется перебазировка техники, начата сварка на трубосварочных базах и обустройство временных жилых городков. Мобилизовано около двух тысяч специалистов и более тысячи единиц техники", - пишет издание.

Рабочие приступили к основному комплексу работ на линейной части газопровода, сварено и уложено более 10 км трубопровода. "Подрядчики продолжают наращивать строительные мощности – к концу этого года они выйдут на пиковую загрузку", - сообщает "Газпром инвест".

На реализацию проекта должно уйти два года – участок сдадут в эксплуатацию в конце 2022 года.

Реализация проекта ведется методом проектного управления. В конце 2019 года ПАО "Газпром" создан и работает Интегрированный проектный офис "Байкал". Им руководит заместитель генерального директора по добыче газа "Газпром инвеста" Владимир Олексенко.

Участок "Ковыкта - Чаянда" протяженностью 803 км с рабочим давлением 9,8 МПа. Газопровод пройдет по территории Иркутской области и Республика Саха (Якутия), обеспечив транспортировку газа с Ковыктинского месторождения.

На данный момент стоимость проекта оценивается в 280 млрд рублей, сообщается в материалах "Газпрома".

Как отмечается, трасса проекта характеризуется сложными геологическими и природно-климатическими условиями, на этой территории практически нет населенных пунктов и дорог – кругом тайга. "Газовикам придется работать в сложных метеорологических и природных условиях, на пути газопровода - вечная мерзлота, тектонические разломы, горы, леса, болота и самая крупная из российских рек – Лена, переход через которую будет выполнен методом микротоннелирования", - пишет издание.