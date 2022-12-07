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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Трубопровод "Сила Сибири" в Китае дотянули до его конечного пункта в Шанхае

Трубопровод "Сила Сибири" в Китае дотянули до его конечного пункта в Шанхае
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Продолжение газовой магистрали "Сила Сибири" на территории Китая дошло до его конечного пункта в Шанхае на востоке страны.

Агентство "Синьхуа" сообщило, что участок газопровода Тайань-Тайсин был официально сдан в эксплуатацию.

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Принимающая российский газ трубопроводная система берет начало в пограничном городе Хэйхэ и заканчивается в мегаполисе Шанхай, пересекая девять провинций, автономных районов и городов центрального подчинения. Ее общая протяженность на территории Китая составляет 5111 км, из них 3371 км были построены, а остальные 1740 км уже находились в эксплуатации. По сообщению агентства, российский газ поставляется в три провинции на северо-востоке Китая, регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и регион дельты реки Янцзы.

Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году с расположенного в Якутии Чаяндинского месторождения. В ближайшие дни к поставкам по магистрали подключится Ковыктинское месторождение в Иркутской области. В октябре газ с него был подан в магистраль "Сила Сибири" для проведения пусконаладочных работ под нагрузкой.

Первые пять лет отводятся на наращивание объема поставок до 38 млрд куб. м в год. В 2021 году "Газпром" поставил в КНР по этой магистрали 10,39 млрд куб. м, на 390 млн кубометров превысив контрактные значения. В 2022 году поставки запланированы на уровне 15 млрд куб. м, в 2023 году – 22 млрд куб. м.

Сила Сибири Китай Газпром
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