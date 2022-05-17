Минэкономразвития спрогнозировало инфляцию в РФ в 2022 г. на уровне 17,5%

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ в 2022 году на уровне 17,5%, в 2023 году - 6,1%, в 2024 году - 4,0%, в 2025 году - 4,0%.

Как сообщил журналистам представитель министерства, такие цифры заложены в базовый вариант основных параметров сценарных условий макропрогноза на 2022-2025 гг., которые согласованы с Минфином и внесены в правительство.

Прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год ниже прогноза ЦБ от конца апреля (18-23%), что объясняется, в том числе, тем фактом, что недельная инфляция в начале мая значительно замедлилась.

"С учетом текущей динамики и более крепкого курса скорректировали прогноз по инфляции вниз до 17,5% на конец года (было 20,7% в апрельской рабочей версии прогноза министерства)", - сказал представитель Минэкономразвития.

Как сообщалось, с 30 апреля по 6 мая инфляция составила 0,12%, а во вторую неделю мая она, по оценке Минэкономразвития, еще замедлилась.

"Инфляция существенно замедлилась - на первой неделе мая в пересчете на год 6,4% (если 0,12% пересчитать на год - ИФ). На второй неделе замедление, по нашим оценкам, продолжилось", - отметили в Минэкономразвития.

При этом в министерстве заявили, что текущая годовая инфляция в 17,8% на конец апреля находится на "локальном максимуме", а до конца года возможны незначительные колебания.

"Инфляция сохраняется на повышенном уровне в 2023 г. (6,1% на конец года) - завершается подстройка производственно-логистических цепочек. К концу 2024 г. инфляция выходит на целевой уровень Банка России в 4%", - заявили в ведомстве. Вклад в снижение инфляции внесет и изменение структуры потребления - увеличится доля в потреблении продовольственных товаров и в целом ожидается снижение доли импорта, описали в Минэкономразвития ожидания по инфляции на 2023-2025 годы.