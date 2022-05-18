Недельная инфляция в РФ замедлилась до 0,05%, годовая снизилась до 17,7%

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 7 по 13 мая составила 0,05% после 0,12% с 30 апреля по 6 мая, 0,21% с 23 по 29 апреля, 0,25% с 16 по 22 апреля, 0,20% с 9 по 15 апреля, 0,66% со 2 по 8 апреля, 0,99% с 26 марта по 1 апреля, 1,16% с 19 по 25 марта, 1,93% с 12 по 18 марта, 2,09% с 5 по 11 марта, 2,22% с 26 февраля по 4 марта, 0,45% с 19 по 25 февраля, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца цены к 13 мая выросли на 0,15%, с начала года - на 11,84%.

Среднесуточный рост цен за 13 дней мая 2022 года, по данным Росстата, составил 0,012% (против среднесуточных 0,022% за 11 дней мая 2021 года).

Из среднесуточных данных следует, что годовая инфляция в РФ в первой половине мая прекратила рост и даже немного снизилась с видимо локального максимума в конце апреля - примерно до 17,7% на 13 мая с 17,83% в конце апреля, 16,69% на конец марта, 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

Цены на продукты и лекарства

По данным Росстата, с 7 по 13 мая значительно выросли цены: на маргарин - на 1,4%, печенье - на 0,9%, рис, соль - на 0,8%

Одновременно цены на куриные яйца за неделю снизились на 2,8%.

Плодоовощная продукция за неделю подешевела на 0,3% (неделей ранее подешевела на 0,2%), в том числе капуста - на 5,3%, огурцы - на 4,9%, помидоры - на 1,9%, свекла - на 1,5%, морковь - на 0,4%. В то же время цены на лук выросли на 4,4%, картофель - на 3,3%, яблоки - на 1,7%, бананы - на 1,1%.

В группе наблюдаемых медикаментов подешевели: левомеколь - на 2,5%, аллохол - на 0,5%, корвалол, поливитамины - на 0,4%.

Непродовольственные товары

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали: зубные щетки - на 1,4%, туалетное мыло - на 1,3%, зубная паста, шампуни и спички - на 0,9%.

В то же время цены на телевизоры и электропылесосы снизились на 1,0%, смартфоны - на 0,6%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо за неделю не изменились.

Стоимость полета в экономическом классе самолета (этот показатель с апреля включен в корзину товаров и услуг расчета недельной инфляции вместо турпоездок в Турцию) в среднем по России уменьшилась на 0,9% (неделей ранее снизилась на 1,9%).

Как сообщалось, ЦБ на заседании совета директоров 29 апреля принял решение снизить ключевую ставку на 3 п.п. - с 17% до 14% (большинство аналитиков прогнозировали менее широкий шаг - на 2 п.п., хотя часть экспертов и допускала снижение на 3 или даже на 4 п.п.).

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году", - говорилось в заявлении ЦБ.

Прогнозы по инфляции

ЦБ в конце апреля прогнозировал инфляцию в РФ в 2022 году в диапазоне 18-23%, ожидая ее снижение до 5-7% в 2023 году и возврат к 4% в 2024 году.

Минэкономразвития на этой неделе озвучило свой новый прогноз (согласованный с Минфином) по инфляции на 2022 год, который равняется 17,5%, который ниже прогноза ЦБ от конца апреля (18-23%), что объясняется в том числе тем фактом, что недельная инфляция в начале мая значительно замедлилась.

В 2023 году Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на уровне 6,1%, в 2024 году - 4,0%.