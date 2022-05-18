Сделка по присоединению "Открытия" к ВТБ будет закрыта в 2022 году

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Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Сделка по присоединению банка "Открытие" к ВТБ будет закрыта в этом году, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам в Госдуме.

После введения санкций в отношении крупнейших российских банков власти приняли решение присоединить "Открытие", который раньше планировалось вывести на IPO, к ВТБ. Кроме того, в периметр группы ВТБ как отдельное юрлицо войдет крупнейший банк Крыма РНКБ.

Как пояснил Моисеев, по РНКБ требуется просто указ, присоединение "Открытия" к ВТБ потребует механизма финансового взаимодействия с Центральным банком.

"В любом случае я исхожу из того, что в этом году сделка будет закрыта", - сказал Моисеев.

Сейчас, по его словам, стороны обсуждают технические корпоративные вопросы.

Комментируя вхождение в периметр сделки крымского РНКБ, которое закроет для ВТБ в будущем любую возможность возврата на зарубежные рынки капитала, Моисеев сказал: "Вы же знаете, что у нас не приветствуются действия, направленные на исполнение санкций внутри России. Мы исходим из того, что руководствуемся целесообразностью нашей экономики, нашей финансовой системы. Что по этому поводу думают другие страны, нам в целом все равно".

ЦБ РФ уже поддержал предложение консолидировать банки. "Вы знаете, мы готовили "Открытие" к продаже в рынок, мы работали с потенциальными инвесторами, кстати, они были. Но сейчас мы в обозримой перспективе не видим возможности продать банк "Открытие" в рынок. Но понимаем, что мы как регулятор банковский не можем долго быть собственником банка, и в этих условиях надо, на наш взгляд, разумное решение", - говорила в апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Банк России планировал в этом году продать акции "Открытия" и вместе с инвестконсультантами изучал различные варианты сделки - как IPO, так и продажу стратегическому инвестору. Но после начала спецоперации на Украине и попадания "Открытия" под блокирующие санкции США, ЕС и Великобритании ЦБ приостановил подготовку к продаже.

Регулятор стал собственником "Открытия" в 2017 году, санировав его по новой схеме - с привлечением специального созданного Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Банк получил в капитал от регулятора 456 млрд рублей. ЦБ рассчитывал вернуть часть средств за счет продажи акций банка в рынок.