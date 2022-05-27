Песков заявил, что вопрос объединения ВТБ и банка "Открытие" пока обсуждается

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что вопрос объединения банка ВТБ и санированного банка "Открытие" обсуждается, решений пока не принято.

"Действительно, эта тема находится в обсуждении. Действительно, и перед президентом эта тема озвучивалась, но решения будут озвучены, когда они будут финализированы", - заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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