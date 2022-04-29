ЦБ РФ поддержал консолидацию ВТБ, "Открытия" и РНКБ

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ поддержал предложение консолидировать ВТБ, "Открытие" и крымский РНКБ, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Она признала, что не видит возможности продать "Открытие" в рынок. ЦБ как регулятор не может быть долго собственником банка.

Ранее в пятницу газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники написала, что глава ВТБ Андрей Костин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением объединить в общую группу с банком еще два банка - подконтрольный Росимуществу крымский РНКБ и "дочку" ЦБ "Открытие".

По информации издания, идею уже одобрил президент РФ Владимир Путин. Он считает, что такое решение позволит банкам "заметно сэкономить на отделениях", которые у ВТБ и "Открытия" часто дублируют друг друга, расходах на персонал, а также "приведет крупного федерального игрока в Крым", пишет газета.

Все три банка находятся под санкциями США, Великобритании и ЕС.

ЦБ планировал в этом году продать акции "Открытия" и вместе с инвестконсультантами изучал различные варианты сделки - как IPO, так и продажу стратегическому инвестору. Но после начала спецоперации на Украине приостановил подготовку к продаже.