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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Производители микроэлектроники попросили 900 млрд рублей из бюджета до 2030 года

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Объем бюджетного финансирования микроэлектроники до 2030 года может составить 900 млрд рублей, эту сумму отрасль запросила при подготовке нацпроекта по микроэлектронике, сообщил замминистра промышленности и торговли Василий Шпак.

Ожидается, что еще 2,7 трлн рублей, по его словам, будут обеспечены из внебюджетных источников.

"В итоге у нас получилось цифра до 2030 года чуть более 900 млрд рублей необходимого финансирования, именно бюджетного. Внебюджетное финансирование составит 2,7 трлн рублей", - сказал Шпак.

Проект плана поддержки отрасли уже представили премьер-министру Михаилу Мишустину, и он в целом все высказанные подходы поддержал и сформулировал поручения "в установленном порядке", продолжил чиновник.

"Готовить изменения в федеральные проекты, готовить федеральные проекты, которых не было изначально", - уточнил он, добавив, что федеральные проекты будут охватывать весь жизненный цикл создания продукта.

Кроме того, по словам Шпака, до конца этого года планируется запустить вторую волну конкурса для дизайн-центров на получение мер поддержки, на это дополнительно должно быть выделено порядка 60 млрд рублей.

Минпромторг Василий Шпак Михаил Мишустин
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