Новак заявил, что отказ Европы от нефти из РФ изменит лишь логистику

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Отказ европейских стран от российской нефти приведет к изменению исторических логистических цепочек поставок, но не пошатнет баланс на рынке энергоресурсов, сообщил вице-премьер Александр Новак на форуме "Новые горизонты" российского общество "Знание".

"С точки зрения баланса энергетических ресурсов - ничего не изменится", - сказал он. По его словам, на Европу, например, на сегодняшний день приходится "порядка 15% мирового потребления нефти". "Мы поставляем порядка 4 млн барр. - это 3% из этих 15%. Им придется где-то найти, где-то перенаправлять с других рынков тот объем, который распределен. Лишних объемов на рынке нет", - сообщил Новак.

"Мы получим удлинение количества дней доставки, необходимость увеличения количества судов, удорожания фрахта, что уже в принципе и происходит. Но нефть никуда не денется, она перенаправится, как из одного стакана в другой. Мы получим тот же самый баланс, только с нарушением исторических связей и сложившихся логистических цепочек", - добавил вице-премьер.