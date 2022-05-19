Softline в рамках оферты выкупила 2% акций у держателей GDR

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Поставщик IT-решений Softline объявил результаты оферты на выкуп до 10% акций компании стоимостью $1 за бумагу: всего компания выкупила 4 млн 420 тыс. 277 GDR из предложенных 18 млн 369 тыс. 283 GDR.

Это составляет 2% от акций, находящихся в обращении.

Об оферте было объявлено 14 апреля, она длилась до 18 мая.

Оплата выкупленных ценных бумаг будет перечислена на счета предъявивших бумаги к выкупу держателей в Euroclear или Clearstream при первой же возможности, отмечает компания.

Оферта была вызвана резким снижением ликвидности акций компании: за последние 5 торговых дней стоимость GDR составляла в среднем $1,22, говорила компания. Дисконт по оферте составлял 18% к цене закрытия торгов на Лондонской бирже 13 апреля.

Оферта финансируется за счет средств, полученных от операционной деятельности и финансовых вложений компании.

Выкупленные акции впоследствии будут переданы в фонд для сотрудников, который используется для долгосрочной программы поощрения.