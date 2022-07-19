Softline планирует разделить бизнес в РФ и за ее пределами

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Поставщик IT-решений Softline намерен разделить операционный бизнес на две независимые компании, выделив в отдельную структуру операции в РФ, говорится в сообщении компании.

Предполагается, что бизнес в РФ получит название "Softline Россия", а бизнес за ее пределами - Softline Global, хотя в дальнейшем эти названия изменятся. Softline Global намерена сохранить листинг компании на LSE.

Разделение потребует ряда разрешений, в том числе одобрения акционеров.

Отмечается, что после разделения бизнеса совет директоров и менеджмент "Softline Россия" рассмотрят, как лучше всего обеспечить акционерам "Softline Россия" ликвидность их акций.

Компания уже приступила к процессу разделения и назначила ряд сторонних консультантов.

Изменения в руководстве Softline

В связи с разделением бизнеса в руководстве Softline произойдут изменения, которые вступят в силу с 1 августа 2022 года. Нынешний главный операционный директор Softline Сергей Черноволенко станет главным исполнительным директором Softline Holdings Plc и возглавит процесс разделения. На этом посту он сменит Роя Хардинга, который продолжит работу в совете директоров в качестве исполнительного директора, а также будет отвечать за интеграцию стратегических приобретений в рамках Softline Global.

После завершения разделения Черноволенко станет генеральным директором Softline Global и войдет в ее совет директоров. Нынешний генеральный директор Softline International Эрве Тесслер займет новую должность президента Softline Global. Нынешний финансовый директор Softline International Бурак Озер станет финансовым директором Softline Global. Штаб-квартира Softline Global будет располагаться в Великобритании.

Нынешний главный исполнительный директор в России Владимир Лавров станет главным исполнительным директором "Softline Россия". Нынешний финансовый директор Softline Holdings plc Артем Тараканов станет финансовым директором "Softline Россия". Softline является лидером на российском рынке, предполагается, что разделение позволит компании продолжить укреплять свои лидирующие позиции. Штаб-квартира "Softline Россия" расположится в Москве.