Поставщик IT-решений Softline официально подвел итоги IPO

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Поставщик IT-решений Softline официально подвел итоги IPO, по итогам которого компания привлечет $400 млн.

Цена размещения составила $7,5 за GDR, сообщила компания. Это соответствует нижней границе ценового диапазона в $7,5-10,5, объявленного 18 октября. Фактически цена определилась еще в понедельник, когда инвесторам сообщили, что размещение, скорее всего, пройдет по нижней границе диапазона.

Капитализация компании исходя из цены размещения - $1,5 млрд. Softline, как и ожидалось, привлекает $400 млн, размещая 53 333 334 GDR.

Акции для опциона на доразмещение в размере до 15% от базового объема сделки (до 8 млн GDR) предоставит ряд акционеров компании: Softline Group Inc., бенефициаром которой является основатель Softline Игорь Боровиков, фонды семейства Da Vinci Capital, а также Zubr Capital.

Условные сделки с GDR Softline начнутся на Лондонской фондовой бирже 27 октября под тикером SFTL, на Московской бирже старт торгов запланирован на 1 ноября.

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