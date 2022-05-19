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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Индийская ONGC заинтересовалась долями Exxon и Shell в "Сахалине-1" и "Сахалине-2"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Индийская Oil and Natural Gas Corp (ONGC) рассматривает возможность участия в торгах на приобретение 30% доли ExxonMobil в проекте "Сахалин-1" и 27,5% доли Shell в проекте "Сахалин-2", сообщает издание The Economic Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что компания стремится дешево приобрести энергетические активы в связи с объявленными намерениями Shell и Exxon выйти из проектов. Такие перспективы пока только обсуждаются и не рассмотрены советом директоров компании.

"Война не будет длиться вечно, как и санкции. Мы должны двигаться, чтобы обезопасить наши энергопоставки. Мы понимаем риск и готовы рискнуть", - приводит газета слова одного из источников.

По сведениям издания, ONGC, Bharat Petroleum, Indian Oil и Oil India провели предварительные переговоры между собой о возможностях покупки 20% доли BP в "Роснефти".

Источники The Economic Times утверждают, что ONGC сделала предложение о покупке доли Shell в "Салым Петролеум Девелопмент" (СПД) - совместном предприятии c ПАО "Газпром нефть" (разрабатывает Салымское месторождение в ХМАО), но получила отказ.

"Предложение ONGC не предусматривало немедленных денежных выплат Shell. Вместо этого ONGC предложила Shell будущие нефтяные доходы от Салымских месторождений", - говорится в статье.

Ранее издание сообщало, что министерство нефти и природного газа Индии просит госкорпорации оценить покупку доли BP в "Роснефти", а ONGC Videsh - рассмотреть возможность покупки доли Exxon Mobil в проекте "Сахалин-1".

ONGC Shell ExxonMobil
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