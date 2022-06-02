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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

Японские участники "Сахалина-1" не представлвяют, как Exxon будет выходить из проекта

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Японские участники "Сахалина-1" пока не имеют представления о том, каким образом Exxon Mobil покинет проект, говорится в материалах одного из акционеров компании-участника СРП SODECO.

"Сахалин-1" в настоящее время находится в эксплуатации, но мы не раскрываем объем добычи. Exxon Mobil, оператор, объявил о выходе из проекта, но то, как он выйдет, как и оператор после его выхода - до сих пор неясны. (...) Мы будем консультироваться с правительством и другими партнерами по дальнейшей позиции, как один из акционеров SODECO", - сообщает японская Japex по итогам конференц-колла.

При этом на вопрос, удалось ли вывезти добытую на проекте нефть, представитель компании отвечать отказался.

SODECO распоряжается 30% долей в проекте "Сахалин-1". Наряду с Japex её акционерами выступают правительство Японии, Itochu, Marubeni, Inpeх.

Кроме японской компании в "Сахалине-1" участвуют Exxon Neftegas Ltd. (оператор проекта, 30%), "Роснефть" - 20%, ONGC (Индия) - 20%.

О планах выйти из проекта Exxon сообщила 2 марта, на фоне проведения Россией военной операции на Украине.

27 апреля Exxon Neftegas Ltd. объявила форс-мажор и начала сокращать добычу нефти на проекте "Сахалин-1" из-за осложнения деятельности и возникновения проблем со сбытом продукции на фоне санкций.

Затем издание The Economic Times сообщило, что власти Индии предложили ONGC Videsh рассмотреть возможность покупки доли Exxon Mobil - 30% - в "Сахалине-1".

29 апреля ExxonMobil отобразила убыток, вызванный выходом из проекта "Сахалин-1", в размере $3,4 млрд. Также в отчете говорилось, что выход из проекта приведет к снижению доказанных запасов компании на 150 млн баррелей нефтяного эквивалента.

ExxonMobil США Сахалин-1 Япония Роснефть SODEC Japex ONGC
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