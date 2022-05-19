Близкие "ЛУКОЙЛу" структуры получили контроль в БК "Евразия"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Структуры, дружественные "ЛУКОЙЛу", получили контроль над БК "Евразия" (БКЕ) - активом, выделенным когда-то из этой нефтяной компании.

БКЕ являлась ключевым активом группы Eurasia Drilling Company, которая занимается предоставлением услуг по разведочному и эксплуатационному бурению, зарезке боковых стволов и капитальному ремонту скважин. Группа ведет деятельность преимущественно на территории России, а также имеет несколько отдельных проектов на шельфе Каспийского моря. Компания была создана в середине 1990-х на базе производственных активов "ЛУКОЙЛа" и до 2004 года называлась "ЛУКОЙЛ-Бурение". В 2004 году Eurasia Drilling, подконтрольная Александру Джапаридзе и его партнерам, купила компанию и в 2007 году провела IPO. Впоследствии акции были выкуплены с рынка, и компания вновь стала частной, ее покупку планировала Schlumberger, но не смогла согласовать сделку с российскими властями.

Несколько дней назад владельцем БКЕ стало ООО "Буровая компания "Развитие", бенефициарами которого значились директор по правовым вопросам "Петроинжиниринга" Зубаир Салимханов (51%) и основной совладелец "Петроинжиниринга" Салих Гаджиев (49%). Однако уже 18 мая в ЕГРЮЛ были внесены изменения, и крупнейшим владельцем БК "Развитие" с 29,77% стало ООО "Холдинг стратегического развития" (ХСР).

ХСР владеет ЗПИФ "Второй семейный фонд" под доверительным управлением АО "УК "Бизнес и инвестиции". На момент его основания в 2003 году, по данным ЕГРЮЛ, Вагит Алекперов владел долей в 66,5%. В 2017 году "Коммерсантъ" сообщал, что 80% в этой управляющей компании контролировала его жена - Лариса Алекперова.

Одновременно с ХСР в состав владельцев БК "Развитие" с долей 27,12% вошел Равиль Маганов, много лет бывший первым вице-президентом "ЛУКОЙЛа", а ныне возглавляющий совет директоров компании. Кроме того, в число совладельцев БК "Развитие" вошел бывший вице-президент "ЛУКОЙЛа" Джеван Челоянц с долей в 9,68%.

"Интерфаксу" пока не удалось получить комментарий "ЛУКОЙЛа".

В число миноритариев нового собственника БКЕ также вошли его бывшие руководители Мурат Сампиев и Александр Богачев (1,75% и 0,14% соответственно), а также Меджид Зульпукаров (0,06%).