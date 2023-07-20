Буровая компания "Евразия" включена в SDN List

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении ООО "Буровая компания "Евразия" (БКЕ), говорится в сообщении OFAC.

Кроме того, в масштабное обновление российского сегмента SDN List вошли другие производители оборудования и поставщики услуг нефтегазовой отрасли: "ПКФ-ГазНефтеМаш", Тюменский нефтяной научный центр, "Нефтегазавтоматика" и другие.

Также в числе компаний, внесенных в санкционные списки, производители отечественных катализаторов - "РН-Кат" и "Стерлитамакский завод катализаторов" (входит в "КНТ Групп").

БК "Евразия" была создана в середине 1990-х на базе производственных активов "ЛУКОЙЛа" и до 2004 года называлась "ЛУКОЙЛ-Бурение". В 2004 году Eurasia Drilling, подконтрольная Александру Джапаридзе и его партнерам, купила компанию и в 2007 году провела IPO. Впоследствии акции были выкуплены с рынка, и БК вновь стала частной, ее покупку планировала Schlumberger, но не смогла согласовать сделку с российскими властями.

В мае 2022 года было объявлено о смене собственника компании. Им стало ООО "Буровая компания "Развитие", чьи собственники являются близкими структурами к "ЛУКОЙЛу".