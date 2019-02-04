Экономика

Schlumberger отозвала ходатайство на покупку доли в Eurasia Drilling

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Schlumberger отозвала ходатайство на покупку доли в Eurasia Drilling Company, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) со ссылкой на замглавы регулятора Андрея Цыганова.

"Сегодня компания Schlumberger подала в ФАС России официальное заявление об отзыве ходатайства на покупку пакета акций Eurasia Drilling Company (EDC)", - говорится в сообщении.

"Мы всегда открыты для сотрудничества, тем более, когда речь идет о компании с хорошей репутацией, зарекомендовавшей себя как надежный деловой партнер крупнейших российских и международных нефтегазовых компаний и как устойчивый высокотехнологичный мировой поставщик современных технологий, каким является Schlumberger", - отметил Цыганов.

"Schlumberger активно работает на российским рынке, осуществляет проекты по локализации производства. При этом формы сотрудничества с другими участниками рынка могут быть самыми разнообразными", - подчеркнул он.

ФАС рассматривала ходатайства на покупку EDC от Schlumberger (49%) и от РФПИ в консорциуме с инвестфондами из Китая и стран Ближнего Востока (16,1%). Предполагалось, что сделка должна предусматривать передачу управления компанией российскому менеджменту и быструю продажу контрольного пакета российской стороне на случай введения новых санкций со стороны США.

В 2015 году Schlumberger уже пыталась купить EDC, но ФАС затянула согласование сделки, и она сорвалась. О второй попытке купить акции EDC Schlumberger сообщила в июле 2017 года, оферта действовала до 1 сентября 2018 года. Глава ФАС Игорь Артемьев сообщал, что ведомство предложило Schlumberger продлить оферту. В начале декабря 2018 года Артемьев отмечал, что на тот момент обсуждаются тонкости, связанные с передачей технологий.

Eurasia Drilling специализируется на бурении в России как на суше, так и на шельфе, имеет в парке четыре собственных специализированных плавучих буровых установки, которые законтрактованы для бурения на Каспии. По последним данным, Eurasia Drilling контролируют Александр Джапаридзе (около 31% акций) и его партнер - бывший глава "Роснефти" Александр Путилов (20%). Небольшой пакет принадлежит главе "ЛУКОЙЛа" Вагиту Алекперову.

Теги: Schlumberger, ФАС России

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