SberCIB улучшил прогноз среднего курса рубля в 2022 году до 73 рублей/$1

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - SberCIB Investment Research улучшил прогноз среднего курса рубля в 2022 году до 73 рублей/$1 вместо прежнего - 75 рублей/$1, говорится в комментарии главного экономиста инвестбанка Антона Струченевского.

Он напомнил, что в апреле и начале мая рубль продолжал укрепляться, в моменте опускаясь ниже отметки 63 рубля/$1, то есть был рекордно дорогим за период с января 2020 года.

"Укрепление рубля стало следствием таких факторов, как значительный приток твердой валюты от экспорта на фоне высоких цен на энергоносители, падение импорта из-за санкций и логистических проблем, сохраняющиеся ограничения на движение капитала", - пишет он.

Экономист считает, что с учетом высоких цен на сырье национальная валюта может подорожать до 60 рублей/$1 и, возможно, даже преодолеть этот уровень до конца второго квартала.

"Однако поскольку импорт, скорее всего, начнет восстанавливаться в третьем квартале, а ЦБ РФ может ослабить контроль за движением капитала, рубль, вероятно, стабилизируется выше 70 рублей/$1 в четвертом квартале. Мы прогнозируем средний курс рубля к доллару в нынешнем году на уровне 73 рублей/$1", - пишет Струченевский.

19 мая помощник президента Максим Орешкин заявил, что укрепления рубля соответствует сильному платежному балансу и что в 2022 году курс "абсолютно рыночный" в отличие от прошлого года, когда он был "искусственным".

В начале апреля в Кремле отмечали, что не согласны с мнением о том, что укрепление рубля идет искусственно и курс российской валюты адекватно не отражает ситуацию в российской экономике.