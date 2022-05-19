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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Орешкин заявил, что курс рубля сейчас стал рыночным после "искусственного" прошлогоднего

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Укрепления рубля соответствует сильному платежному балансу, в этом году курс "абсолютно рыночный" в отличие от прошлого года, когда он был "искусственным", заявил помощник президента РФ Максим Орешкин, выступая на форуме "Новые горизонты" российского общества "Знание"

"Я говорил про сильный платежный баланс. Сделаю небольшое отступление. Вот вопрос - почему рубль укрепляется? Многие говорят - что рубль какой-то ненастоящий, пытаются отрицать реальность, но на самом деле искусственным курс бы в прошлом году, в этом он абсолютно рыночный, без какого-то внешнего воздействия", - заявил Орешкин.

В четверг днем курс доллара опустился ниже 62 руб. впервые с 24 января 2020 года, евро в моменте падал также ниже 62 руб. впервые с 16 мая 2017 года.

курсы валют рубль доллар Максим Орешкин
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