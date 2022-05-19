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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

"Лента" получила разрешение сохранить программу GDR

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Правкомиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций приняла решение о продолжении на год обращения за пределами РФ депозитарных расписок на акции МКПАО "Лента", сообщил ритейлер.

Решение комиссии дает компании время для пересмотра будущего программы GDR, отмечается в сообщении.

Депозитарные расписки компании обращаются на LSE, акции - на Московской бирже.

"Лента" 25 апреля сообщила, что планирует подать заявление о сохранении программы GDR.

Закон N 114-ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "Об акционерных обществах" и отдельные законодательные акты РФ", вступивший в силу 27 апреля, запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги компаний РФ на иностранных площадках и обязывает провести делистинг уже существующих DR. У эмитентов было пять рабочих дней - до 5 мая включительно - на подачу заявлений в Минфин РФ с просьбой сохранить листинг.

"Лента" - четвертый в России ритейлер по размеру выручки и крупнейшая сеть гипермаркетов. Крупнейшим акционером "Ленты" является "Севергрупп" Алексея Мордашова. Free float составляет около 21%.

В начале мая ритейлер "Магнит", GDR которого также обращаются на Лондонской фондовой бирже, сообщил, что подал заявление о сохранении листинга своих депозитарных расписок.

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