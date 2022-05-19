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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

En+ получила разрешение сохранить программу GDR

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - En+ Group получила разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ для продолжения обращения GDR компании за пределами РФ, говорится в сообщении En+.

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Разрешение действует до 7 ноября 2024 года.

Помимо En+, о сохранении программ депозитарных расписок ранее сообщали "Норникель", "Татнефть", "НОВАТЭК", НЛМК, "Полюс", "Мечел", "Северсталь", "Лента".

Как сообщалось, Лондонская фондовая биржа (LSE) в начале марта остановила торги депозитарными расписками российских компаний, в том числе бумагами En+.

У En+ нет контролирующего акционера: Олег Дерипаска в рамках реализованного в 2019 году плана по выводу En+ из-под санкций сократил свой пакет до 44,95% (голосует не более 35%). Квазиказначейский пакет составляет 21,4% (выкуплен у ВТБ за $1,58 млрд), у Glencore 10,55% акций. Free float En+ составляет около 12,3%.

En+
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