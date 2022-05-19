МТС получила разрешение сохранить листинг ADR только до 12 июля

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Оператор МТС сообщил, что правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями разрешила ему сохранить программу ADR до 12 июля включительно.

В пресс-службе МТС не комментируют причины, по которым разрешение выдано именно на такой срок. До сих пор те разрешения правкомиссии, действие которых ограничивается определенной датой, предоставлялись минимум на год, как у акционера МТС - АФК "Система", а также у "Норильского никеля", а у En+ оно действует до ноября 2024 года. Большинство же разрешений - бессрочные.

Американские депозитарные расписки МТС торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером MBT, обыкновенные акции - на Мосбирже под тикером MTSS. Free float МТС составляет 42,2%. Он включает 16,74% акций ПАО "МТС" и ADR на 25,47% акций.

В апреле в России вступил в силу закон, который обязывает российских эмитентов провеси за рубежом делистинг депозитарных расписок на их ценные бумагии запрещает им размещать расписки на иностранных площадках. До 5 мая компании могли подать заявки в Минфин с просьбой разрешить им сохранить программы депозитарных расписок.

В начале апреля в финансовом отчете за 2021 год МТС указывала, что принятие закона о делистинге может оказать существенный негативный эффект на ликвидность и на рыночную цену американских депозитарных акций и обыкновенных акций компании.