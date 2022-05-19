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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:55

"Системе" разрешили сохранить зарубежный листинг до 13 мая 2023 года

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия разрешила ПАО АФК "Система" сохранить обращение депозитарных расписок корпорации за пределами России. Разрешение действут до 13 мая 2023 года, уточнила пресс-служба АФК.

27 апреля "Система" сообщала, что направила в Минфин заявление с просьбой разрешить ей не проводить делистинг расписок за рубежом, в том числе на Лондонской фондовой бирже.

Free float компании на LSE составляет 5,5%, на Мосбирже - 25,3%.

В России с конца апреля действует закон, который запрещает размещение за рубежом депозитарных расписок на ценные бумаги российских компаний и обязывает эмитентов провести делистинг. Желающие сохранить депозитарные программы могли до 5 мая подать заявки в Минфин.

Ранее разрешение на сохранение листинга за рубежом получили "Норникель", "Татнефть", "НОВАТЭК", НЛМК, "Полюс", "Мечел", "Северсталь", "Лента", En+.

Основным акционером АФК "Система" является Владимир Евтушенков с долей 49,2%.

Оставшийся пакет распределен между компаниями группы АФК, членами совета директоров и менеджментом корпорации (в том числе 15,2% - у члена совета директоров и старшего управляющего партнера "Системы" Феликса Евтушенкова).

АФК Система Минфин Лондон Владимир Евтушенков LSE
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