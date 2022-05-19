MSCI прекратит расчет группы российских индексов из-за недостаточного количества бумаг

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Провайдер MSCI сообщил, что прекращает расчет группы российских индексов ввиду недостаточного количества бумаг.

В число индексов, которые больше не будут предоставляться MSCI, вошли MSCI RenCap Russia Top Liquid Stocks Index, MSCI Russia Select Size & Liquidity 10/40 Index, MSCI Russia ex Energy Select Size & Liquidity 10/40 Index, MSCI Russia Select Size & Liquidity Index, MSCI Russia Issuers capped to 5% Index.

Ранее MSCI остановил расчет индексов MSCI Russia 10/40 и MSCI Russia 25/50.

Решения вступят в силу 1 июня 2022 года.

Ранее провайдер удалил из своих индексов акции "АЛРОСА", Московского кредитного банка (МКБ), "Энел Россия", "ФСК ЕЭС", "Газпрома", "Интер РАО", "ЛУКОЙЛа", привилегированные акции "Мечела", акции "Мосэнерго", глобальные депозитарные расписки (GDR) "НОВАТЭКа", акции "ОГК-2", "Роснефти", Сбербанка, "Северстали", "Совкомфлота", обыкновенные и привилегированные акции "Сургутнефтегаза", обыкновенные акции "Татнефти", акции "Юнипро" и "Русала", американские депозитарные расписки (ADR) ПАО "МТС". После закрытия торгов 19 мая 2022 года исключаются GDR "ФосАгро", а после закрытия торгов 20 мая 2022 года - GDR "Магнита".