MSCI прекратит расчет еще одного российского индекса

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - MSCI прекратит расчет MSCI Russia Local Liquidity Screened 15% Capped Index ввиду недостаточного количества бумаг, говорится в сообщении провайдера.

Ранее стало известно, что провайдер больше не будет предоставлять MSCI RenCap Russia Top Liquid Stocks Index, MSCI Russia Select Size & Liquidity 10/40 Index, MSCI Russia ex Energy Select Size & Liquidity 10/40 Index, MSCI Russia Select Size & Liquidity Index, MSCI Russia Issuers capped to 5% Index, а также индексы MSCI Russia 10/40 и MSCI Russia 25/50.

Все решения вступят в силу 1 июня 2022 года.

MSCI удалил из MSCI Russia Investable Market Indexes (IMI) акции "АЛРОСА", Московского кредитного банка (МКБ), "Энел Россия", "ФСК ЕЭС", "Газпрома", "Интер РАО", "ЛУКОЙЛа", привилегированные акции "Мечела", акции "Мосэнерго", глобальные депозитарные расписки (GDR) "НОВАТЭКа", акции "ОГК-2", "Роснефти", Сбербанка, "Северстали", "Совкомфлота", обыкновенные и привилегированные акции "Сургутнефтегаза", обыкновенные акции "Татнефти", акции "Юнипро" и "Русала", американские депозитарные расписки (ADR) ПАО "МТС", GDR "ФосАгро" и GDR "Магнита".