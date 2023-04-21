Винодельческий проект Галицкого в 2022 году утроил выручку

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Компания бывшего владельца ритейлера "Магнит" Сергея Галицкого по выращиванию винограда и производству вина в Краснодарском крае - ООО "Русский терруар" - завершила 2022 год с ростом выручки по РСБУ в 3,2 раза по сравнению с предшествующим годом, до 86,26 млн рублей.

Согласно отчетности компании, это наилучший показатель выручки за все время работы компании (с 2016 года). Выручка предприятия растет ежегодно.

Чистый убыток сократился в 4,3 раза и составил 9,88 млн рублей. В отчете отмечается, что убыток является следствием объективных причин, поскольку компания осуществляет инвестиционную деятельность, направленную на создание сложного производства, требующего больших капитальных вложений, срок окупаемости которых с учетом многих факторов рисков составляет более 5 лет.

Объемы производства компания не раскрывает.

В отчете отмечается, что в конце 2021 года компания приняла решение о строительстве винного склада в Крымском районе края. Ввод в эксплуатацию намечен на 2023 год.

Галицкий реализует проект по развитию виноградарства в Краснодарском крае, в рамках которого в станице Гостагаевской (близ Анапы) с 2010 года ведется закладка виноградников. Площади виноградников превышают 68 га. В октябре 2016 года Галицкий учредил отдельное юрлицо для реализации этого проекта - ООО "Русский терруар".

В ноябре 2019 года бизнесмен приступил к выпуску вин премиального сегмента. Винодельня "Галицкий и Галицкий" также расположена близ Анапы. Сообщалось, что мощность винодельни на первоначальном этапе составит 60 тыс. бутылок в год.

Компания также планирует построить вторую винодельню в Краснодарском крае, а на действующем предприятии расширить линейку выпускаемой продукции за счет игристых вин и айсвайна (ледяного вина).

"Русский терруар" владеет товарными знаками Galitskiy&Galitskiy, "Галицкий и Галицкий", Cosaque, Ballet Blanc, "Неандерталец", Grand Jete.

Галицкому, согласно отчетности за 2022 год, принадлежит 51% в уставном капитале "Русского терруара", еще 49% принадлежит его полному тезке Сергею Галицкому (по информации участников рынка, это брат жены бизнесмена).