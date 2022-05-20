Путин поручил продумать изменение тарифов РЖД и на электроэнергию

Также правительству поручено уточнить стратегию участия России в ВТО

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству в рамках подготовки стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года рассмотреть вопрос об изменении тарифов на услуги ОАО "РЖД" и электроэнергию, чтобы обеспечить баланс интересов инфраструктурных компаний и металлургических предприятий.

Также чиновникам поручено оптимизировать налоговую нагрузку на металлургов и угольные предприятия.

Поручения, сформулированные по итогам совещания о развитии металлургической промышленности 20 апреля, опубликованы на сайте Кремля. Их следует исполнить к 1 июня.

В стратегии до 2030 года должны быть определены ежегодные целевые показатели, характеризующие объемы потребления металла на внутреннем рынке (по основным направлениям потребления); направления экспорта российской металлопродукции с учетом введенных в отношении России мер ограничительного характера и необходимости опережающего развития транспортной инфраструктуры, используемой для экспорта, говорится в поручении.

В стратегии следует предусмотреть перечень мер, направленный на увеличение потребления отечественной металлопродукции на внутреннем рынке (в том числе путем реализации металлоемких проектов), а также на снижение цен на такую продукцию, повышение уровня переработки металла и развитие производства металлопродукции высоких переделов, бесперебойное обеспечение отечественных металлургических предприятий критически важным сырьем, оборудованием, комплектующими и материалами, в том числе посредством организации их производства в России.

Президент также поручил провести комплексную оценку принятых в 2022 году государствами-членами Всемирной торговой организации мер по ограничению торговли с Россией на предмет их соответствия правилам и принципам ВТО и представить предложения по обжалованию этих мер в рамках организации, а также по актуализации стратегии участия во Всемирной торговой организации.