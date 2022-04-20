Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:19

Правительство к лету подготовит обновленную стратегию действий РФ в ВТО

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 июня подготовить обновленную стратегию действий РФ во Всемирной торговой организации на фоне введенных рядом западных стран ограничений в отношении российской металлургии, которые, по его словам, противоречат нормам ВТО.

"Сегодня мы рассмотрим вопросы развития металлургического комплекса, вместе с членами правительства, руководителями бизнес-сообщества обсудим стратегические задачи отрасли, а также вызовы, с которыми сталкиваются наши компании. Отмечу, что Россия – один из несомненных лидеров мировой металлургии. Мы находимся в пятерке по объемам производства стали, занимаем ведущие позиции по производству ряда цветных металлов. Для зарубежных покупателей и партнеров сотрудничество с российскими металлургами всегда было и остается предсказуемым и взаимовыгодным", - сказал он на совещании по вопросам развития металлургического комплекса, проходящем в режиме видеоконференции.

"Вместе с тем, за последнее время в отношении наших компаний были введены незаконные ограничения со стороны западных государств, мы знаем об этом. Речь не только о запрете на поставку готовой продукции, но и о приобретении некоторых компонентов для производства металлопроката, стальных листов, арматуры и так далее. Подчеркну: эти меры идут вразрез с принципами Всемирной торговой организации, о приверженности которым постоянно твердили европейские коллеги", - заявил Путин.

"В этой связи поручаю правительству провести комплексную оценку правомерности решений западных контрагентов, а также подготовить обновленную стратегию наших действий во Всемирной торговой организации. Прошу завершить эту работу к 1 июня текущего года", - сделал поручение президент.

"Добавлю, что недружественные шаги в отношении российских металлургов приняты в угоду сиюминутным политическим интересам. Под этим предлогом перечеркнуты связи, которые нарабатывались годами, базировались на таких рациональных вещах, как деловая репутация, взаимный интерес и экономическая эффективность", - отметил Путин.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Трансконтейнер" ждет дефицита контейнеров к лету

На докапитализацию "Аэрофлота" могут выделить из ФНБ около 107 млрд рублей

На докапитализацию "Аэрофлота" могут выделить из ФНБ около 107 млрд рублей

Минобороны РФ сообщило об успешном испытании межконтинентальной ракеты "Сармат"

Средства россиян в банках в I квартале сократились почти на 2,3 трлн рублей

ЦБ ухудшил прогноз по темпу прироста ипотеки в 2022 году

Военная операция на Украине

МИД РФ сообщил о продолжении российско-украинских переговоров

"СПБ Биржа" допустила приостановку торгов бумагами иностранных эмитентов

"СПБ Биржа" допустила приостановку торгов бумагами иностранных эмитентов

Экс-депутат петербургского ЗАКСа Резник приговорен к 5 месяцам колонии и освобожден

Дума приняла закон об упрощении открытия счетов в РФ для оплаты газа в рублях

Дума приняла закон об упрощении открытия счетов в РФ для оплаты газа в рублях

РЖД обеспокоены оживлением альтернативных контейнерных маршрутов в обход РФ

РЖД обеспокоены оживлением альтернативных контейнерных маршрутов в обход РФ