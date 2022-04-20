Правительство к лету подготовит обновленную стратегию действий РФ в ВТО

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 июня подготовить обновленную стратегию действий РФ во Всемирной торговой организации на фоне введенных рядом западных стран ограничений в отношении российской металлургии, которые, по его словам, противоречат нормам ВТО.

"Сегодня мы рассмотрим вопросы развития металлургического комплекса, вместе с членами правительства, руководителями бизнес-сообщества обсудим стратегические задачи отрасли, а также вызовы, с которыми сталкиваются наши компании. Отмечу, что Россия – один из несомненных лидеров мировой металлургии. Мы находимся в пятерке по объемам производства стали, занимаем ведущие позиции по производству ряда цветных металлов. Для зарубежных покупателей и партнеров сотрудничество с российскими металлургами всегда было и остается предсказуемым и взаимовыгодным", - сказал он на совещании по вопросам развития металлургического комплекса, проходящем в режиме видеоконференции.

"Вместе с тем, за последнее время в отношении наших компаний были введены незаконные ограничения со стороны западных государств, мы знаем об этом. Речь не только о запрете на поставку готовой продукции, но и о приобретении некоторых компонентов для производства металлопроката, стальных листов, арматуры и так далее. Подчеркну: эти меры идут вразрез с принципами Всемирной торговой организации, о приверженности которым постоянно твердили европейские коллеги", - заявил Путин.

"В этой связи поручаю правительству провести комплексную оценку правомерности решений западных контрагентов, а также подготовить обновленную стратегию наших действий во Всемирной торговой организации. Прошу завершить эту работу к 1 июня текущего года", - сделал поручение президент.

"Добавлю, что недружественные шаги в отношении российских металлургов приняты в угоду сиюминутным политическим интересам. Под этим предлогом перечеркнуты связи, которые нарабатывались годами, базировались на таких рациональных вещах, как деловая репутация, взаимный интерес и экономическая эффективность", - отметил Путин.