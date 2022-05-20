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Акционеры АФК "Системы" сократили совет директоров до девяти человек

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО АФК "Система" на внеочередном собрании 19 мая утвердили количественный состав совета директоров в 9 человек, сообщила корпорация.

О проведении этого собрания "Система" объявляла в апреле. Сократить совет до девяти директоров рекомендовал сам совет.

В 2021 году акционеры на годовом собрании избрали совет директоров из 12 человек. В марте-апреле 2022 года совет сократился более чем вдвое, из него вышли крупнейший акционер "Системы" Владимир Евтушенков, а также Анатолий Чубайс, Роджер Маннингс, Этьен Шнайдер, Рон Зоммер, Анна Белова, Давид Якобашвили.

Из-за этого корпорация не сможет провести годовое собрание акционеров в изначально запланированную дату - 24 июня - поскольку выбытие директоров привело к отсутствию кворума.

Внеочередное собрание акционеров по вопросу избрания нового состава совета директоров пройдет 9 июля, уже новый состав совета будет принимать решение о дате ГОСА.

Дата окончания приема предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров АФК - 9 июня.

Исходя из состава совета директоров, избранного летом 2021 года, в нем остаются сын Владимира Евтушенкова, старший управляющий партнер АФК Феликс Евтушенков, СЕО корпорации Владимир Чирахов, глава Segezha Group Михаил Шамолин, Ярослав Кузьминов и Александр Шохин.

АФК Система Владимир Евтушенко Анатолий Чубайс Феликс Евтушенков Михаил Шамолин Ярослав Кузьминов Владимир Чирахов Алексакндр Шохин
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