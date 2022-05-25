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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:42

Производитель железной руды IRC сменит совет директоров из-за ухода иностранцев

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Производитель железной руды IRC существенно меняет совет директоров, из прежнего состава в совете остаются только Николай Левицкий, крупнейший акционер с долей 29,9%, и независимый директор Дмитрий Добряк.

Как сообщает IRC, все остальные члены - неисполнительный директор, ветеран горнорудной отрасли Питер Хамбро, независимые директора Дэниел Брэдшоу, Джонатан Мартин Смит, Рэймонд Ву и Мартин Дэвисон, а также менеджеры IRC Юрий Макаров и Данила Котляров покидают совет.

Для иностранцев основной причиной этого стали опасения по поводу геополитической напряженности от конфликта на Украине, поясняет IRC. Макаров покидает совет по личным причинам и в расчете на другие возможности.

Также Макаров с конца мая оставляет пост гендиректора IRC. Эту должность временно, до назначения нового CEO, займет замгендиректора Котляров.

Вместо выбывших членов в совет директоров IRC назначены независимые Наталья Ожегина (экс-замгендиректора по управлению персоналом "Россетей", сейчас работает в МГИМО), Алексей Романенко (председатель совета директоров консалтинговой компании "НЭО Центр") и Виталий Шеремет (бывший партнер KPMG в России и СНГ).

Совет директоров IRC таким образом сокращается с 9 до 5 человек, 4 из которых - независимые директора. Председателем совета вместо Хамбро становится Левицкий.

IRC - единственный производитель железной руды на Дальнем Востоке России. Основной актив - Кимкано-Сутарский ГОК в Еврейской автономной области - производит концентрат с содержанием железа 65%.

IRC Юрий Макаров Питер Хамбро Данила Котляров Кимкано-Сутарский ГОК ЕАО Дальний Восток
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