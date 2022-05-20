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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

ЦБ обязал применять счета "С" при платеже "недружественным" кредиторам от 10 млн руб./мес.

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Резиденты должны расплачиваться со всеми своими иностранными кредиторами из недружественных стран с использованием счетов типа "С", если ежемесячно общая сумма обязательств перед ними превышает 10 млн рублей, следует из разъяснения Банка России.

Они даны в связи с президентским указом №95 от 5 марта 2022 года, который ограничил возможности резидентов РФ направлять более 10 млн рублей в месяц или эквивалент этой суммы в валюте на погашение кредитов и займов перед иностранными кредиторами, местом регистрации или преимущественного ведения бизнеса которых являются недружественные страны. Суммы сверх этого лимита должны зачисляться в рублях на счета типа "С".

ЦБ РФ разъясняет, что учитывать нужно "совокупный размер всех обязательств должника" перед всеми иностранными кредиторами в календарный месяц.

"В случае если сумма таких обязательств превышает 10 млн рублей в календарный месяц, исполнение должником обязательств перед любым иностранным кредитором требует соблюдения порядка, установленного Указом № 95, независимо от суммы, которая причитается данному иностранному кредитору", - говорится в разъяснении регулятора.

ЦБ РФ
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