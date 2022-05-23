Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:34

Brent подорожала до $113,35 за баррель

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти умеренно растут утром в понедельник после роста за предыдущие семь дней.

К 8:20 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,8 (0,71%), до $113,35 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,51 (0,4%), до $112,55 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,6 (0,55%), до $110,88 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,39 (0,4%), до $110,28 за баррель.

Прошлую неделю нефтяные котировки завершили уверенным ростом - WTI прибавила в цене порядка 2,5%, Brent - около 1% на фоне беспокойства инвесторов по поводу предложения.

"Внимание нефтяного рынка колеблется между ужесточением денежно-кредитной политики, вызывающим экономический спад, и снижением предложения нефтяной продукции в мире", - отметил аналитик Saxo Bank Оле Хансен.

Эксперт также добавил, что ситуация может ухудшиться по мере того, как власти Китая снимают коронавирусные ограничения в Шанхае, и спрос повышается еще больше, а поставки нефти на мировом рынке становятся все более ограниченными из-за продолжающегося конфликта на Украине.

В то же врем определенное давление на рынок оказывает общий спад на фондовых рынках. "Нефти тяжело удерживаться в плюсе в то время, как фондовым индексам приходится не сладко", - считает Роберт Ягер из Mizuho Securities.

Brent WTI Китай Украина Шанхай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ возобновил закупки валюты, чтобы сдержать укрепление рубля

ЦБ возобновил закупки валюты, чтобы сдержать укрепление рубля

Авиакомпания "Камчатка" прекратит работу из-за отсутствия самолетов

В Вильнюсе сообщили о прекращении импорта российской электроэнергии в страны Балтии

В Вильнюсе сообщили о прекращении импорта российской электроэнергии в страны Балтии

Россия предложила ограничить экспорт зерна всем странам ЕАЭС

Алекперов заявил о невозможности заменить Россию на мировом рынке нефти

Глава Минфина ФРГ выступил против конфискации личных активов россиян

Глава Минфина ФРГ выступил против конфискации личных активов россиян

Renault Sandero и Duster в перспективе будут выпускаться на "АвтоВАЗе"

Экс-министр транспорта РФ Максим Соколов с 23 мая возглавит "АвтоВАЗ"

Экс-министр транспорта РФ Максим Соколов с 23 мая возглавит "АвтоВАЗ"

"Роскосмос" предложил наладить производство на "освобождаемых территориях" Украины

"Роскосмос" предложил наладить производство на "освобождаемых территориях" Украины

Компания Gasum подтвердила прекращение поставок газа из России в Финляндию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });