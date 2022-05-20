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Brent подешевела до $111,13 за баррель

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают неделю ростом на фоне оптимизма в отношении перспектив спроса на энергоресурсы в мире.

Сдерживающим фактором для рынка являются ожидания замедления темпов роста глобального экономического роста на фоне быстрого ужесточения денежно-кредитной политики мировыми Центробанками.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в пятницу составляет $111,13 за баррель, что на $0,91 (0,81%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $2,93 (2,7%), до $112,04 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $108,75 за баррель, что на $1,14 (1,04%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов выросла на $2,89 (2,7%), до $109,89 за баррель.

Нефть подорожала почти на 50% в этом году благодаря восстановлению спроса после пандемии, а также сокращению предложения на рынке из-за российско-украинского конфликта. США и Великобритания ранее ввели запрет на импорт нефти из РФ, при этом поставки из России в Азию увеличились. По данным источников агентства Bloomberg, власти Китая ведут переговоры с РФ по поводу закупок нефти для своих стратегических резервов.

"Сейчас рынок фокусируется на фундаментальных факторах, - говорит аналитик Chaos Research Institute в Шанхае Чжоу Ми. - Некоторое смягчение локдаунов в Китае и приближение автомобильного сезона в США, на который приходится пик потребления энергоресурсов, говорят в пользу подъема цен".

Brent WTI
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