Hyundai начал строить в США завод электромобилей за $5,54 млрд

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Group сообщил, что начал строить в Джорджии предприятие по выпуску электромобилей.

Проект стоимостью в $5,54 млрд позволит создать порядка 8,1 тысячи рабочих мест в следующие пять лет, говорится в сообщении Hyundai.

Производственный комплекс объединит в себе как операции по выпуску широкого круга электромобилей Hyundai, Genesis и Kia, так и завод по выпуску электромобильных аккумуляторов, отмечают в компании.

Коммерческое производство электромобилей, как ожидается, стартует в первом полугодии 2025 года. Предприятие сможет выпускать до 300 тыс. машин в год.

Ранее Hyundai пообещала инвестировать $7,4 млрд в США к 2025 году, в том числе, в производство электромобилей, модернизацию существующих предприятий и разработку технологий.

С начала 2022 года капитализация Hyundai снизилась на 23%.