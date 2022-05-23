"Коммерсантъ" сообщил о решении Levi’s уйти из России

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Сеть магазинов по продаже джинсовой одежды Levi Strauss & Co решила уйти из России и начала искать покупателей на часть своих российских точек, сообщили "Коммерсанту" источники на фешн-рынке.

По их данным, компания прекратила поставлять товары в Россию, а их остатки собирается продать через другие площадки. Источники газеты на двух крупных онлайн-площадках рассказали, что Levi's отгрузила товар на новый сезон по плану, но предупредила, что больше поставок не будет.

В марте головной офис Levi's заявил о приостановке коммерческой деятельности и любых инвестиций в России из-за событий на Украине. Затем исполнительный директор Levi Strauss & Co Чип Берг сказал Financial Times, что компания не планирует возобновить работу магазинов в России до конца 2022 года.

Один из собеседников "Коммерсанта" назвал одним из потенциальных покупателей российских магазинов Levi's турецкую Fiba Holding A.S (развивает точки Gap, Marks & Spencer и Banana Republic в России). Источник в ритейлере одежды сказал, что его компания также ведет переговоры с Levi's, но пока договоренности не достигнуты. Получить комментарии Levi's и Fiba Holding изданию не удалось.

В сделку не войдут работающие по франшизе магазины, они продолжат работать под брендом Levi's, считает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. В ситуации с прекращением поставок розничный бизнес Levi Strauss - это в основном портфель прав аренды, которые со временем могут быть проданы даже дешевле, сказал гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. По его мнению, партнеры Levi's могут стать основными бенефициарами из-за ухода торговой марки из страны, если договор коммерческой концессии не запрещает им заниматься параллельным импортом.

Компания Levi Strauss & Co была основана в 1853 году, в Россию она пришла в 1993 году. Как отмечает "Коммерсантъ", сейчас, по разным данным, в России существует 90 торговых точек Levi"s, из которых часть может быть открыта по франшизе. Совокупная выручка группы в 2021 году была $5,8 млрд, на российскую часть бизнеса приходится не более 2%. У управляющего брендом ООО "Леви Штраусс Москва" оборот в 2021 году был 9,37 млрд рублей, чистая прибыль — 2,29 млрд рублей.