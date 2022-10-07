Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:31

Квартальная выручка Levi's оказалась ниже ожиданий рынка

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co. в третьем квартале 2022 финансового года получил выручку ниже ожиданий рынка и ухудшил прогноз на год.

Выручка компании по итогам финквартала, завершившегося 28 августа, составила $1,52 млрд по сравнению с $1,5 млрд годом ранее.

Levi's сократила квартальную чистую прибыль до $173 млн со $193 млн за сопоставимый период прошлого года. В расчете на акцию компания зафиксировала чистую прибыль на уровне 43 центов по сравнению с 47 центами годом ранее.

Скорректированная прибыль упала до 40 центов на акцию с 48 центов в предыдущем году.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль на уровне 37 центов при выручке в $1,6 млрд.

Компания также ухудшила прогноз на текущий фингод. Теперь она ожидает выручку в размере $6,15-6,17 млрд вместо ранее прогнозировавшихся $6,4-6,5 млрд. Скорректированная прибыль в расчете на акцию, как ожидается, составит $1,44-1,49, а не $1,50-1,56 на акцию ранее.

Руководство Levi's связало ухудшение прогноза с ростом курса доллара по отношению к другим валютам и, как следствие, снижением выручки в зарубежных странах.

С начала 2022 года капитализация Levi's упала на 36,4%.

Levi's США Levi Strauss
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Credit Suisse выставил оферту на выкуп обязательств почти на $3 млрд

Credit Suisse выставил оферту на выкуп обязательств почти на $3 млрд

Япония пополнила санкционные списки по РФ более чем 80 лицами и структурами

Что случилось этой ночью: пятница, 7 октября

Два главаря боевиков уничтожены в результате авиаудара США в Сирии

Суд отложил заседание по делу Маска, чтобы дать ему время закрыть сделку по покупке Twitter

Суд отложил заседание по делу Маска, чтобы дать ему время закрыть сделку по покупке Twitter

Экипаж корабля Crew Dragon вместе с Анной Кикиной перешел на борт МКС

Американский корабль Crew Dragon-5 с космонавтом "Роскосмоса" состыковался с МКС

Американский корабль Crew Dragon-5 с космонавтом "Роскосмоса" состыковался с МКС

Эрдоган верит в нормализацию отношений Турции с Арменией

Эрдоган верит в нормализацию отношений Турции с Арменией

Под санкции ЕС попали Дугин и Памфилова

Под санкции ЕС попали Дугин и Памфилова

Новый пакет санкций Евросоюза против РФ вступит в силу в пятницу

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });