Квартальная выручка Levi's оказалась ниже ожиданий рынка

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co. в третьем квартале 2022 финансового года получил выручку ниже ожиданий рынка и ухудшил прогноз на год.

Выручка компании по итогам финквартала, завершившегося 28 августа, составила $1,52 млрд по сравнению с $1,5 млрд годом ранее.

Levi's сократила квартальную чистую прибыль до $173 млн со $193 млн за сопоставимый период прошлого года. В расчете на акцию компания зафиксировала чистую прибыль на уровне 43 центов по сравнению с 47 центами годом ранее.

Скорректированная прибыль упала до 40 центов на акцию с 48 центов в предыдущем году.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль на уровне 37 центов при выручке в $1,6 млрд.

Компания также ухудшила прогноз на текущий фингод. Теперь она ожидает выручку в размере $6,15-6,17 млрд вместо ранее прогнозировавшихся $6,4-6,5 млрд. Скорректированная прибыль в расчете на акцию, как ожидается, составит $1,44-1,49, а не $1,50-1,56 на акцию ранее.

Руководство Levi's связало ухудшение прогноза с ростом курса доллара по отношению к другим валютам и, как следствие, снижением выручки в зарубежных странах.

С начала 2022 года капитализация Levi's упала на 36,4%.